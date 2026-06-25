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Kremeľ: Ak Británia predá zadržanú ruskú ropu, podnikneme právne kroky

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Ruský tanker Smyrtos tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive v nedeľu 14. júna 2026. Foto: TASR/AP

Britské jednotky 14. júna zadržali tanker Smyrtos v Lamanšskom prielive.

Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok upozornil, že podnikne právne kroky v prípade, ak Británia predá ruskú ropu z tankera, ktorý tento mesiac zadržala v Lamanšskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Britské jednotky 14. júna zadržali tanker Smyrtos v Lamanšskom prielive. Podľa Londýna patril k tzv. ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva používa na obchádzanie Západom uvalených sankcií.

Smyrtos prevážal 100.000 ton ruskej ropy. Denník The Daily Telegraph nedávno informoval, že Británia uvažuje o predaji zadržanej ropy na aukcii a príjmy z obchodu chce darovať na podporu Ukrajiny.

„Určite existujú právne možnosti, ako na to reagovať, budú preskúmané a situácia bude analyzovaná,“ povedal novinárom počas telekonferencie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Tieto možnosti podľa neho „budú využité v čo najväčšej možnej miere – a to voči tým, ktorí takéto rozhodnutia prijímajú alebo prijmú, voči tým, ktorí budú túto ropu predávať, aj voči tým, ktorí ju budú kupovať,“ zdôraznil.

Ďalší tanker z ruskej tieňovej flotily vo štvrtok zadržalo aj Francúzsko. Tieto lode oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, hoci v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar, najmä ropu, z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine.
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