Kremeľ aktuálne nevidí mierovú cestu dosiahnutia cieľov na Ukrajine

Moskva 4. júla (TASR) – Kremeľ v piatok uviedol, že nevidí žiadne rýchle diplomatické východisko z vojny na Ukrajine, pretože ciele Ruska nie je v súčasnosti možné takýmto spôsobom dosiahnuť. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Vyjadrenie prišlo po najrozsiahlejšom ruskom dronovom a raketovom útoku na Ukrajinu od začiatku invázie z februára 2022. Niekoľko hodinové letecké údery v noci na piatok nasledovali po telefonáte prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina, po ktorom šéf Bieleho domu hovoril o sklamaní.



„Máme záujem o dosiahnutie našich cieľov v priebehu špeciálnej vojenskej operácie a radšej by sme to urobili politickými a diplomatickými cestami,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. „Pokiaľ to však nie je možné, pokračujeme v špeciálnej operácii,“ doplnil na brífingu.



V oficiálnom jazyku Moskva vojnu na Ukrajine označuje ako „špeciálnu vojenskú operáciu“ a za použitie iných termínov hrozí pokuta či väzenie.



Peskov uviedol, že Kremeľ veľmi pozorne sleduje všetky vyhlásenia amerického prezidenta. K Trumpovej kritike Putina sa bližšie nevyjadril. Dodal, že ruský prezident Trumpovi povedal, že Rusko očakáva dohodu o termíne tretieho kola mierových rozhovorov s Ukrajinou, informovala agentúra Reuters.



Trump v piatok povedal, že je „veľmi sklamaný“ zo štvrtkového telefonátu so šéfom Kremľa, pričom sa nezdá, že by mal Putin v úmysle zastaviť vojnu na Ukrajine. Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie viac ako tri roky trvajúcej vojny, avšak dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť žiadny významný pokrok smerom k mieru.