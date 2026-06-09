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Kremeľ: Aktuálne sa neplánuje telefonát prezidentov USA a Ruska
Witkoff a Kushner sa v minulosti podieľali na sprostredkovaní diskusií Ruska a Ukrajiny.
Autor TASR
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Moskva 9. júna (TASR) - V súčasnosti nie je naplánovaný žiadny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov sú však americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner naďalej v kontakte s Ruskom i Ukrajinou, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Sprostredkovateľský proces na Ukrajine je v súčasnosti pozastavený. Americkí vyjednávači však napriek tomu udržujú kontakt - rokovania pokračujú prostredníctvom existujúcich kanálov s nami aj s Ukrajincami. Aktuálne neexistuje žiadny dátum návštevy vyjednávačov, no v Rusku by sme ich s radosťou privítali kedykoľvek,“ ozrejmil Peskov.
Witkoff a Kushner sa v minulosti podieľali na sprostredkovaní diskusií Ruska a Ukrajiny. Ocitli sa však v slepej uličke po tom, čo USA presunuli vo februári svoju pozornosť na Irán a podnikli voči nemu vojenské operácie spolu s Izraelom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že viedol „pozitívnu“ konverzáciu s Witkoffom a Kushnerom a ocenil ich nasadenie v rámci snáh o ukončenie vojny na Ukrajine v nadchádzajúcich týždňoch. Peskov tvrdí, že USA neinformovali Moskvu o telefonáte.
Hovorca Kremľa takisto zdôraznil, že Rusko stále považuje potenciálne sprostredkovanie rokovaní o mieri zo strany Európy za „neprijateľné“. „V prvom rade, začať sprostredkovateľské snahy kladením istých podmienok Rusku je podľa všetkého nelogické a nesprávne... no hlavným problémom je to, že Európania sa zvyknú viac sústrediť na pokračovanie vojny ako na mierové rokovania,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že minulý mesiac sa v Kyjeve súkromne stretol s ruským miliardárom Romanom Abramovičom a prostredníctvom tohto kanála informoval prezidenta Vladimira Putina, že Ukrajina sa nikdy nevzdá svojho východného Donbasu.
„Povedal som (Abramovičovi) o Donbase a to bolo kľúčové posolstvo. Povedal som, že neodídeme a neopustíme naše územia,“ povedal Zelenskyj. „Nie, takýmto spôsobom vám víťazstvo nedáme. A ani ho nezískate,“ dodal.
Prezident Zelenskyj v otvorenom liste v uplynulých dňoch pozval Putina na rokovanie na neutrálnej pôde napríklad vo Švajčiarsku, Turecku alebo v arabských krajinách. Ruský líder túto ponuku verejne odmietol s tým, že v rozhovoroch „nevidí zmysel“, kým ruské sily pokračujú v postupe.
„Sprostredkovateľský proces na Ukrajine je v súčasnosti pozastavený. Americkí vyjednávači však napriek tomu udržujú kontakt - rokovania pokračujú prostredníctvom existujúcich kanálov s nami aj s Ukrajincami. Aktuálne neexistuje žiadny dátum návštevy vyjednávačov, no v Rusku by sme ich s radosťou privítali kedykoľvek,“ ozrejmil Peskov.
Witkoff a Kushner sa v minulosti podieľali na sprostredkovaní diskusií Ruska a Ukrajiny. Ocitli sa však v slepej uličke po tom, čo USA presunuli vo februári svoju pozornosť na Irán a podnikli voči nemu vojenské operácie spolu s Izraelom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že viedol „pozitívnu“ konverzáciu s Witkoffom a Kushnerom a ocenil ich nasadenie v rámci snáh o ukončenie vojny na Ukrajine v nadchádzajúcich týždňoch. Peskov tvrdí, že USA neinformovali Moskvu o telefonáte.
Hovorca Kremľa takisto zdôraznil, že Rusko stále považuje potenciálne sprostredkovanie rokovaní o mieri zo strany Európy za „neprijateľné“. „V prvom rade, začať sprostredkovateľské snahy kladením istých podmienok Rusku je podľa všetkého nelogické a nesprávne... no hlavným problémom je to, že Európania sa zvyknú viac sústrediť na pokračovanie vojny ako na mierové rokovania,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že minulý mesiac sa v Kyjeve súkromne stretol s ruským miliardárom Romanom Abramovičom a prostredníctvom tohto kanála informoval prezidenta Vladimira Putina, že Ukrajina sa nikdy nevzdá svojho východného Donbasu.
„Povedal som (Abramovičovi) o Donbase a to bolo kľúčové posolstvo. Povedal som, že neodídeme a neopustíme naše územia,“ povedal Zelenskyj. „Nie, takýmto spôsobom vám víťazstvo nedáme. A ani ho nezískate,“ dodal.
Prezident Zelenskyj v otvorenom liste v uplynulých dňoch pozval Putina na rokovanie na neutrálnej pôde napríklad vo Švajčiarsku, Turecku alebo v arabských krajinách. Ruský líder túto ponuku verejne odmietol s tým, že v rozhovoroch „nevidí zmysel“, kým ruské sily pokračujú v postupe.