Kremeľ: Akýkoľvek mierový plán musí zohľadňovať situáciu na bojisku

Moskva 25. júna (TASR) - Akýkoľvek mierový plán pre konflikt na Ukrajine, ktorý by navrhla možná budúca americká vláda v prípade víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách, by musel zohľadňovať realitu na bojisku. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruský prezident Vladimir Putin je stále otvorený rokovaniam, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Hodnota akéhokoľvek plánu spočíva v detailoch a v tom, či zohľadňuje situáciu na bojisku," povedal Peskov pre Reuters.



Agentúra Reuters v utorok informovala, že dvaja poradcovia predložili Trumpovi plán na ukončenie vojny na Ukrajine v prípade jeho víťazstva v novembrových prezidentských voľbách. USA by mali v rámci tohto plánu podľa agentúry Ukrajine povedať, že jej dodajú viac zbraní, len ak vstúpi do mierových rokovaní.



"Prezident Putin opakovane povedal, že Rusko je a zostáva otvorené rokovaniam, ktoré budú zohľadňovať reálny stav," uviedol Peskov. Dodal však, že Moskva sa s mierovým plánom musí najskôr oboznámiť, aby ho mohla zhodnotiť.



Hovorca Kremľa zároveň pripomenul, že Putin nedávno predstavil vlastnú mierovú iniciatívu, ktorú však odmietli Západ aj samotná Ukrajina. Putinov poradca Jurij Ušakov v utorok povedal, že mierové návrhy ruského prezidenta by mohli okamžite zastaviť konflikt na Ukrajine.



Šéf Kremľa v polovici júna vyhlásil, že Rusko je pripravené začať mierové rokovania hneď "zajtra" a zastaviť paľbu, ak Ukrajina stiahne svojich vojakov zo Záporožskej, Chersonskej, Doneckej a Luhanskej oblasti, na ktoré si Rusko nárokuje, pripomína Reuters.



Ukrajina však tvrdí, že mier môže nastať len po úplnom odchode ruských síl z jej územia a obnovení jej územnej celistvosti.