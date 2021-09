Kremeľ: Vojenská pomoc môže urobiť správanie Kyjeva nepredvídateľným

Vladivostok 2. septembra (TASR) – Americká vojenská pomoc Ukrajine by mohla spôsobiť, že Kyjev sa v konflikte v Donbase začne správať nepredvídateľne a nebezpečne. Povedal to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra Reuters.



Prezident USA Joe Biden potvrdil v stredu v Bielom dome na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „silnú americkú podporu" územnej celistvosti Ukrajiny a ponúkol Kyjevu 60 miliónov dolárov na pomoc pri zaistení bezpečnosti, keďže čelí agresii Ruska. Peskov však tvrdí, že americko-ukrajinské priateľstvo je motivované odporom voči Rusku.



„Myslíme si, že by to mohlo potenciálne spôsobiť nepredvídateľné kroky z ukrajinskej strany, pokiaľ ide o snahu vyriešiť ... ukrajinský konflikt ... silou. To je veľmi nebezpečné," povedal Peskov.



Peskov tiež zopakoval dlhodobý nesúhlas Moskvy so snahou Kyjeva vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Zelenskyj v stredu uviedol, že Kyjev už urobil všetko pre to, aby Aliancia mohla vypracovať harmonogram vstupu Ukrajiny do jej štruktúr. Členovia NATO sú však presvedčení, že Ukrajina musí uskutočniť ďalšie politické reformy, píše Reuters.



Obavy Kyjeva a medzinárodného spoločenstva vzbudili tohtoročné manévre Ruska, ktoré na prelome marca a apríla vyslalo do oblastí pri hraniciach s Ukrajinou tisíce vojakov. Zúčastnili sa na vojenskom cvičení považovanom za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, respektíve odvtedy, čo začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny. Moskva svoje jednotky z ukrajinských hraníc po niekoľkých týždňoch stiahla.