Moskva 26. septembra (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že americké tanky Abrams, ktoré Washington dodal Kyjevu, nezmenia výsledok ruskej ofenzívy na Ukrajine a budú zničené. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov tak reagoval na pondelkové vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že prvá várka amerických tankov Abrams dorazila na Ukrajinu.



"Nemôže to nijako ovplyvniť podstatu špeciálnej vojenskej operácie, jej výsledok," povedal Peskov novinárom. "Neexistuje žiadny všeliek, žiadna zbraň, ktorá by mohla zmeniť pomer síl na bojisku," dodal. Podľa jeho slov tanky Abrams podobne ako ostatné západné zbrane na Ukrajine "taktiež zhoria".



Washington ešte v januári odobril dodanie 31 tankov Abrams poháňaných turbínovým motorom na Ukrajinu. Kyjev má navyše od svojich európskych spojencov k dispozícii tanky Leopard 2 nemeckej výroby a britské tanky Challenger.



Ukrajina dostala Abrams-y takmer štyri mesiace po spustení protiofenzívy zameranej na oslobodenie Ruskom okupovaného územia. Kyjev dosiaľ hlásil pomalý, no stabilný pokrok ofenzívnych operácií a oslobodenie niekoľkých obcí. Zatiaľ si však nevynútil rozsiahly ústup ruských síl, ako sa mu trikrát podarilo vlani, skonštatovala agentúra Reuters.