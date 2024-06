Kremeľ: Armádni inštruktori na Ukrajine nie sú imúnni voči úderom

Moskva 4. júna (TASR) - Vojenskí inštruktori zo západu, ktorí cvičia ukrajinských vojakov na Ukrajine, nemajú "imunitu" voči ruským úderom, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ reagoval na správy, že Francúzsko by mohlo vyslať vojenských inštruktorov na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Olexandr Syrskyj minulý týždeň povedal, že čoskoro prídu francúzski vojenskí inštruktori, ale kyjevské ministerstvo obrany neskôr toto tvrdenie stiahlo.



"Akýkoľvek inštruktori, ktorí sú zapojení do výcviku ukrajinského režimu nemajú žiadnu imunitu. Nezáleží na tom, či sú to Francúzi alebo nie," povedal Peskov novinárom.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol vylúčiť nasadenie vojakov na Ukrajine napriek neochote ostatných členov NATO a varovaniam Moskvy.



V súčasnosti Francúzsko oficiálne nemá na Ukrajine vojenský personál, ktorý by pomáhal ukrajinským silám alebo sa podieľal na ich výcviku.



Rusko varovalo pred takýmto krokom a prisľúbilo, že zničí akúkoľvek západnú vojenskú techniku vyslanú na Ukrajinu.



Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov v pondelok uviedol, že o otázke inštruktorov prebiehajú rokovania s Francúzskom a ďalšími spojencami.