Kremeľ: Arménsko by mohlo prísť o výhodný plyn, ak sa odvráti od Ruska
Autor TASR
Moskva 25. mája (TASR) - Arménsko by mohlo prísť o zvýhodnenú cenu, za ktorú platí ruský plyn, ak by sa rozhodlo odkloniť od integrácie s Ruskom, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Jerevan v reakcii uviedol, že nemá záujem o prerušenie vzťahov s Moskvou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Arménsko je členom Moskvou vedenej Euroázijskej hospodárskej únie (EAEÚ) a značne závisí od dodávok energií z Ruska. EAEÚ v súčasnosti združuje Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko. Jerevan sa ale v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou (EÚ). Arménsky parlament schválil vlani návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ.
Peskov na otázku o rusko-arménskych vzťahoch odpovedal, že cena ruského plynu je „veľmi, veľmi atraktívna a viac než zvýhodnená“. „Samozrejme, takéto podmienky nie sú k dispozícii účastníkom iných integračných štruktúr. Tam je cenová politika úplne odlišná. Je založená na trhovom princípe,“ zdôraznil. Moskva už skôr varovala Jerevan, že nemôže vstúpiť do EÚ, pokiaľ je členom EAEÚ.
Arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan v pondelok vyhlásil, že jeho krajina nechce prerušiť politické a hospodárske vzťahy s Ruskom. „Chceme a budeme sa snažiť zachovať a prehĺbiť naše normálne vzťahy,“ uviedol podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax.
Otázku cien plynu otvoril ruský prezident Vladimir Putin už na aprílovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Šéf Kremľa vtedy povedal, že Arménsko zaplatilo za 1000 kubických metrov plynu z Ruska 177,50 dolárov, zatiaľ čo v Európe by to stálo viac než 600 dolárov.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz viac napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu.
