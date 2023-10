Kremeľ berie vážne hrozby Rigy o zablokovaní prístupu Ruska k Baltu

Moskva 23. októbra (TASR) - Kremeľ berie vážne hrozby Lotyšska, že v dôsledku poškodenia plynovodu Balticconnector, ktorý vedie po morskom dne, by malo NATO v prípade potvrdenia účasti Moskvy na incidente zablokovať ruským lodiam prístup do Baltského mora. Podľa agentúry Reuters to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že takéto vyhrážky sú pre Rusko neprijateľné, píše TASR.



"Akékoľvek hrozby treba brať vážne, bez ohľadu na to, od koho pochádzajú. Hrozby pre Ruskú federáciu sú neprijateľné," vyhlásil Peskov v reakcii na žiadosť novinárov o komentár vyhlásenia lotyšského prezidenta Edgarsa Rinkévičsa.



"Opakujem ešte raz: Rusko s týmto (incidentom) nemá nič spoločné," zdôraznil Peskov.



Reuters pripomenul, že podľa fínskych vyšetrovateľov poškodenie mohlo byť aktom sabotáže. Nateraz však nedospeli k záveru, či išlo o nehodu alebo úmyselný čin. Fínsko uviedlo, že jeho vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na čínsku kontajnerovú loď Newnew olar Bear.



Peskov sa v pondelok vyjadril, že by sa rád prezidenta Rinkévičsa spýtal na minuloročné explózie, ktoré poškodili ruské plynovody Nord Stream na dne Baltského mora. Moskva o nich – avšak bez poskytnutia dôkazov – uviedla, že ich majú na svedomí Spojené štáty a ich spojenci. Washington akúkoľvek zodpovednosť za tieto incidenty odmieta. Švédski, dánski a nemeckí vyšetrovatelia konštatovali, že šlo o sabotáže, ale zatiaľ nedospeli k zisteniu, kto za nimi stojí.