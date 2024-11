Kremeľ: Biden povolením raketových útokov na Rusko stupňuje napätie

Moskva 18. novembra (TASR) — Ak Spojené štáty povolili ukrajinským ozbrojeným silám zasiahnuť svojimi raketami dlhého doletu ATACMS ciele v hĺbke územia Ruska, znamená to novú úroveň napätia a zapojenia USA do vojny na Ukrajine. V pondelok to povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Interfax.



"Ak bolo takéto rozhodnutie skutočne sformulované a oznámené kyjevskému režimu, ide o kvalitatívne nové kolo napätia a kvalitatívne novú situáciu z hľadiska zapojenia Spojených štátov do tohto konfliktu," povedal Peskov na tlačovom brífingu.



Peskov zároveň poznamenal, že Kremeľ má zatiaľ informácie len zo západných médií. "Je však zrejmé, že odchádzajúca administratíva vo Washingtone má v úmysle podniknúť kroky, aby naďalej prilievala olej do ohňa a vyvolávala ďalšiu eskaláciu napätia okolo tohto konfliktu," konštatoval hovorca Kremľa.



Peskov ďalej uviedol, že Putinov postoj je taký, že takéto útoky v konečnom dôsledku neuskutoční Ukrajina, ale štáty, ktoré dajú povolenie na použitie rakiet. Podľa neho je to preto, že "ciele nezameriava ukrajinská armáda, ale špecialisti z týchto západných krajín. To zásadne mení spôsob ich účasti (vo vojne)".



Viaceré americké a európske médiá v nedeľu informovali, že americký prezident Joe Biden povolil ukrajinskej armáde použiť rakety ATACMS na zasiahnutie cieľov na ruskom území. Podľa denníka New York Times sa predpokladá, že ukrajinské ozbrojené sily budú môcť tieto rakety použiť len proti ruským a severokórejským jednotkám pôsobiacim v Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou.