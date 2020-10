Kremeľ: Bidenove výroky podnecujú nenávisť voči Rusku

Moskva/Washington 26. októbra (TASR) - Rusko skritizovalo v pondelok výrok kandidáta Demokratickej strany na prezidenta USA Joea Bidena o tom, že Moskva predstavuje najväčšiu hrozbu národnej bezpečnosti Spojených štátov. Podľa Kremľa takáto rétorika podnecuje "nenávisť voči Rusku," informuje agentúra Reuters.



"Absolútne nesúhlasíme. A môžeme len ľutovať, že sa takýmto spôsobom šíri absolútna nenávisť voči Ruskej federácii," povedal na margo Bidenovho výroku hovorca Kremľu Dmitrij Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi.



Biden označil v nedeľňajšom rozhovore pre televíznu stanicu CBS Rusko za najvážnejšiu globálnu hrozbu Washingtonu, pričom Čínu zase nazval najväčším súperom USA.



Ruský prezident Vladimir Putin avizoval, že s prezidentom USA bude spolupracovať aj naďalej, a to odhliadnuc od toho, ktorý z kandidátov voľby 3. novembra vyhrá. Bidenov výrok však označil za "ostrú protiruskú rétoriku".



Putin podporuje Trumpov prísľub zlepšiť vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou. V nedeľu však verejne nesúhlasil s tvrdením amerického prezidenta, že Joe Biden so svojím synom Hunterom sú zapletení do korupčných praktík na Ukrajine. Podnikanie Bidenovcov s ukrajinskou plynárenskou firmou pritom podľa vlastných slov nepovažuje za problém.



K naštrbeniu rusko-amerických vzťahov prišlo v roku 2014, kedy Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Biden v tom období zastával funkciu viceprezidenta vo vláde prezidenta Baracka Obamu. Vzťahy medzi týmito krajinami sa neskôr opätovne zhoršili v nadväznosti na prezidentskú kampaň v roku 2016, keď americké tajné služby oznámili, že Rusko sa snažilo ovplyvniť výsledok prezidentských volieb v prospech súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kremeľ toto obvinenie odmieta, rovnako ako aj tvrdenia o tom, že Moskva sa pokúša ovplyvniť aj priebeh a výsledok tohtoročných novembrových volieb prezidenta USA.