Kremeľ: Bielorusko od Moskvy vojenskú pomoc nepotrebuje

Moskva 19. augusta (TASR) - Bielorusko nepotrebuje od Ruska vojenskú či inú pomoc v súvislosti s prebiehajúcimi protestmi, ktoré sa začali po sporných augustových prezidentských voľbách. Pred novinármi to v stredu povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Zahraničné mocnosti podľa agentúry Reuters obvinil zo zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska, čo označil za neakceptovateľné. Situácia v Bielorusku je jeho záležitosťou a Bielorusi by si ju mali vyriešiť sami.



"Veríme, že je potrebné urobiť všetko na vytvorenie podmienok pre to, aby situácia zostala v právnom rámci, v ktorom by sa mohol uskutočniť nevyhnutný dialóg," konštatoval Peskov.



Dôvod na pomoc od Ruska podľa Moskvy nevidí ani samotné Bielorusko.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v štátnej televízii Rossija 1 vyzval tých, čo navrhujú sprostredkovanie rokovaní medzi Lukašenkom a opozíciou, ako napríklad Poľsko, Litvu či Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby svoje návrhy adresovali priamo Bielorusom a bieloruskej vláde. Lavrov zdôraznil, že zo strany bieloruských predstaviteľov nevidí "nedostatok pripravenosti na dialóg".