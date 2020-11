Kremeľ bude USA gratulovať až po zverejnení oficiálnych výsledkov

Moskva 9. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zagratuluje víťazovi prezidentských volieb USA až po zverejnení oficiálnych výsledkov. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP.



"Považujeme za korektné počkať na zverejnenie oficiálnych výsledkov. Chcem vám pripomenúť, že prezident Putin opakovane povedal, že bude voľbu amerického ľudu rešpektovať," povedal Peskov novinárom.



Mnohí svetoví lídri zagratulovali zvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi po tom, čo získal neprekonateľný náskok nad úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom.



Po predchádzajúcich voľbách v roku 2016 Putin gratuloval Donaldovi Trumpovi už približne hodinu po zverejnení výsledkov. Trump vtedy porazil svoju demokratickú protikandidátku Hillary Clintonovú.



Podľa Peskova sa Kremeľ tento rok rozhodol s gratuláciami počkať, keďže Trump odmietol priznať porážku a avizoval, že výsledky volieb napadne na súdoch. Hovorca Kremľa dodal, že Moskva je pripravená spolupracovať s oficiálnym víťazom amerických volieb.



"Dúfame, že s budúcim prezidentom USA budeme môcť nadviazať dialóg a spoločne sa dohodnúť na tom, ako dosiahnuť normalizáciu našich bilaterálnych vzťahov," uviedl Peskov.



Viacerí americkí zákonodarcovia obvinili Rusko zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa. Moskva údajne dúfala, že Donald Trump bude voči Rusku zhovievavejší ako Clintonová.



Očakáva sa, že Biden zaujme voči Moskve tvrdší postoj než súčasná americká administratíva. Počas predvolebnej kampane totiž Biden kritizoval Trumpa za jeho dobré vzťahy s Putinom, ktorého označil za autokrata, pripomína AFP.



Víťazom prezidentských volieb v USA sa stal podľa amerických médií demokratický kandidát Joe Biden, a to po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



Aktuálna bilancia počtu voliteľov je podľa CNN 279 ku 214 v prospech Joea Bidena.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.