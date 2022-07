Ukrajina: Kremeľ bude zodpovedný za krízu, ak zlyhá dohoda o vývoze

Kyjev 23. júla (TASR) - Ukrajina v sobotu vyhlásila, že Kremeľ bude zodpovedný za akúkoľvek potravinovú krízu, ak nedôjde k naplneniu piatkovej dohody umožňujúcej obnovenie vývozu obilnín z ukrajinských prístavov blokovaných ruskými silami. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko sa tak vyjadril v sobotu po tom, čo čiernomorský prístav v Odese zasiahli ruské rakety. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ruský raketový (útok) je pľuvancom (ruského prezidenta) Vladimira Putina do tváre generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a tureckému prezidentovi Recepovi (Tayyipovi) Erdoganovi, ktorí vyvinuli mimoriadne úsilie na dosiahnutie dohody," povedal hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Nikolenko. "Ak táto dohoda nebude naplnená, Rusko ponesie plnú zodpovednosť za prehlbovanie globálnej potravinovej krízy," dodal.



"Ukrajina zdôrazňuje potrebu prísnej implementácie dohôd o obnovení bezpečného vývozu ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru cez Čierne more z troch prístavov: Odesa, Čornomorsk a Južne," apeloval Nikolenko, ktorého citovala stanica Sky News. "Vyzývame OSN a Turecko, aby zaistili, že Rusko si splní svoje záväzky v rámci bezpečného fungovania koridoru (na vývoz) obilia," povedal.



Zástupcovia Ukrajiny a Ruska v piatok oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. V prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží uviazlo vyše 20 miliónov ton obilia a od neho sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky.



Hoci podľa podmienok piatkovej dohody Rusko súhlasilo, že nebude ostreľovať ukrajinské prístavy, kým lode s nákladom obilia budú premávať, v sobotu otriasli dôležitým ukrajinským prístavným mestom Odesa výbuchy. Predseda Odeskej oblastnej rady Olexij Hončarenko napísal na sociálnej sieti Telegram, že ukrajinské vzdušné sily zostrelili dve rakety a dve rakety Kalibr zasiahli infraštruktúru odeského prístavu.