< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Budeme čakať na nové návrhy USA o ukončení vojny na Ukrajine
Moskva je podľa Peskova presvedčená, že snahy amerického prezidenta Donalda Trump a jeho vyjednávačov o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu sú úprimné, aj keď USA naďalej poskytujú Ukrajine zbrane.
Autor TASR
Moskva 24. júla (TASR) - Rusko bude čakať, kým USA predložia nové návrhy o možnom ukončení vojny na Ukrajine, medzičasom ale bude naďalej bojovať za dosiahnutie svojich cieľov vojenskými prostriedkami. V piatok to podľa agentúry Reuters vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR.
Moskva je podľa Peskova presvedčená, že snahy amerického prezidenta Donalda Trump a jeho vyjednávačov o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu sú úprimné, aj keď USA naďalej poskytujú Ukrajine zbrane.
„Áno, (boj) nepreferujeme, ale keďže nevyzerá, že by sa blížil mier, dotiahneme to až do konca, až k úplnému víťazstvu. Napriek tomu budeme čakať na nové (americké) návrhy,“ odpovedal hovorca Kremľa na otázku novinára štátnej televízie, či je Rusko ochotné ďalej čakať, kým USA prídu s novými nápadmi, keď predchádzajúce snahy o ukončenie vojny na Ukrajine zlyhali.
Trump a jeho tím sa podľa Peskova úprimne usilujú o vypracovanie návrhov, ktoré by boli prijateľné pre obe strany konfliktu. „Návrh, ktorý predložili, sme my prijali, Ukrajinci ho však odmietli,“ tvrdil hovorca s tým, že Američanom sa údajne „nepodarilo presvedčiť Ukrajincov, ktorí pod vplyvom podnecovania zo strany Európanov neboli schopní zmeniť svoj postoj“.
Moskva sa podľa Reuters snaží udržiavať diplomatické kontakty s Trumpom a zvaľovať vinu za predlžovanie vojny, vyvolanej ruskou inváziou vo februári 2022, na európskych spojencov Ukrajiny.
Peskov povedal, že postoj Spojených štátov je nejednoznačný, pretože na jednej strane „naďalej zásobujú Ukrajinu zbraňami“ a zároveň hovoria o tom, že chcú vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom ukončiť. Túto „dvojznačnosť“ v postoji Trumpovej administratívy by malo Rusko využiť vždy, keď je to v súlade s jeho záujmami, doplnil hovorca.