Kremeľ by privítal ďalšie stretnutie Naryškina so šéfom americkej CIA

Moskva 17. januára (TASR) - Moskva si myslí, že ďalšie stretnutie riaditeľa ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergeja Naryškina so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom by bolo užitočné. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Nedá sa to vylúčiť ale samozrejme, takýto typ rozhovorov má zmysel... O nijakých konkrétnych termínoch však neviem," povedal Peskov s odkazom sa stretnutie Naryškina a Burnsa, ktoré prebehlo vlani v novembri v tureckej Ankare.



Šéf CIA vtedy svojho ruského kolegu varoval pred následkami možného použitia jadrových zbraní zo strany Ruska.



Riaditeľ SVR pre ruskú tlačovú agentúru TASS povedal, že ďalšie stretnutie s Burnsom je "možné". Hovoril tiež o intenzívnej spolupráci Ruska s Čínou a spomenul, že v istých časových intervaloch komunikuje s nemenovanými šéfmi európskych tajných služieb o situácii na Ukrajine.



Burns, ktorý ovláda ruštinu, vycestoval už koncom roku 2021 do Moskvy, aby odradil ruského prezidenta Vladimira Putina od hromadenia vojsk na rusko-ukrajinských hraniciach, ktoré predchádzalo februárovej ruskej invázii na Ukrajinu.



Vo vzťahoch medzi Ruskom a Moskvou panuje v súčasnosti najväčšie napätie za ostatných niekoľko desaťročí, k čomu významne prispela pokračujúca ruská agresia voči Ukrajine.



Putin v uplynulom období viackrát označil vojnu vedenú na Ukrajine za existenčný boj so Západom a vyhlásil, že Rusko sa v prípade ohrozenia bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami.