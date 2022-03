Kremeľ by uvítal, keby rokovania s Ukrajinou mali „väčšiu podstatu“

Moskva 22. marca (TASR) - Kremeľ by uvítal, keby prebiehajúce rokovania s Kyjevom o ukončení ruskej vojenskej invázie na Ukrajine "mali väčšiu podstatu", uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Prebieha nejaký proces. Chceli by sme aktívnejšie a podstatnejšie (rozhovory)," povedal Peskov novinárom. Pozícia Moskvy je podľa neho "pre ukrajinskú stranu dobre známa", pretože Moskva písomne odovzdala svoje požiadavky už "pred mnohými dňami".



"Uvítali by sme podstatnejšiu a rýchlu odpoveď," vyhlásil Peskov.



Obe strany v súčasnosti vedú rokovania na diaľku po niekoľkých kolách rozhovorov medzi delegáciami, ktoré sa stretli na hranici medzi Bieloruskom a Ukrajinou, pripomína AFP.



Rozhovory zatiaľ priniesli len malý pokrok, pričom obe strany sa navzájom obviňujú a žiadna zo schôdzok doposiaľ nebola na úrovni hláv štátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval ponuku na priame mierové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v pondelkových neskorých večerných hodinách. Zelenskyj miestnym médiám povedal, že je pripravený na stretnutie s Putinom "v akomkoľvek formáte" s cieľom diskutovať o ukončení už takmer mesiac trvajúcej vojny.



Zelenskyj povedal, že diskutovať možno dokonca aj o štatúte Ruskom okupovaného Krymu a Ruskom podporovaných samozvaných republík na Donbase – Doneckej a Luhanskej, píše AFP.



Všetky tri oblasti boli po rozpade Sovietskeho zväzu súčasťou Ukrajiny a sú predmetom desaťročie trvajúcej krízy, ktorá vyvrcholila spustením ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine 24. februára tohto roka.