Kremeľ chváli Elona Muska za návrh mierového plánu pre Ukrajinu

Moskva 4. októbra (TASR) - Kremeľ v utorok pochválil americko-kanadsko-juhoafrického podnikateľa Elona Muska za návrh možnej mierovej dohody na ukončenie vojny na Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"Je veľmi pozitívne, že niekto ako Elon Musk hľadá mierové východisko z tejto situácie," povedal Peskov. Podľa jeho slov Musk – na rozdiel od mnohých profesionálnych diplomatov – stále hľadá spôsoby, ako dosiahnuť mier. "A dosiahnutie mieru bez splnenia ruských podmienok je absolútne nemožné," dodal.



Podnikateľ vytvoril v pondelok na sociálnej sieti Twitter hlasovanie o svojom návrhu mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom. Musk navrhuje natrvalo postúpiť polostrov Krym Rusku, usporiadanie nových referend v štyroch okupovaných oblastiach na východe Ukrajiny pod záštitou OSN a súhlas Ukrajiny s neutralitou.



V utorok o 14.00 h SELČ bolo v ankete na Muskovom profile zaznamenaných viac ako 2,5 milióna hlasov, pričom takmer 60 percent respondentov bolo proti navrhovanému plánu. Peskov tvrdí, že hlasovanie ovplyvňujú falošné twitterové účty, tzv. boti, ale neposkytol o tom žiaden dôkaz. Hovorca Kremľa dodal, že Moskva je stále otvorená rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine.



Na Muskov mierový plán zareagoval ešte v pondelok večer aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Twitteri spustil hlasovanie s otázkou: "Ktorého Elona Muska máte radšej? – Toho, ktorý podporuje Ukrajinu. – Toho, ktorý podporuje Rusko." Prvú možnosť zvolilo do utorka 14.00 h SELČ viac ako 79 percent z vyše 2,1 milióna hlasujúcich. Hlasovať je možné do večera.