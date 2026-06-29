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Kremeľ: Ciele Ruska na Ukrajine zostávajú nezmenené
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala, uviedla agentúra Reuters.
Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Kremeľ v pondelok uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkam mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimira Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo štyroch oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Reuters doplnil, že Putin v televíznom rozhovore vysielanom cez víkend uviedol, že ruská armáda bude pokračovať v snahe získať úplnú kontrolu nad štyrmi ukrajinskými oblasťami na juhu a východe krajiny.
V tom istom rozhovore Putin vyhlásil, že Ukrajina navrhla vzájomné zastavenie útokov dlhého dosahu a obmedzenie bojov na štyri oblasti – Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú –, ktoré si Rusko nárokuje ako svoje územie. Kyjev tieto nároky odmieta ako nezákonnú anexiu.
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala, uviedla agentúra Reuters.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok pred novinármi zopakoval, že pozícia Ruska „je dobre známa... kyjevskému režimu aj americkým vyjednávačom a zostáva úplne konzistentná“. Pripomenul, že Putin ju predstavil pred dvoma rokmi vo svojom prejave na ruskom ministerstve zahraničných vecí.
Agentúra Interfax zároveň citovala Peskova, podľa ktorého dynamika na fronte ukazuje, že ciele tzv. špeciálnej vojenskej operácie – ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine – budú dosiahnuté. Dodal, že za vpád „banderovských ozbrojených skupín kyjevského režimu“ do ruskej Kurskej oblasti bude musieť Ukrajina zaplatiť stratou územia. Podľa Peskova pôjde o územie, na ktorom ruské jednotky postupujú a kde sa vytvára tzv. bezpečnostná nárazníková zóna.
Hovorca Kremľa tiež uviedol, že Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas víkendového stretnutia rokovali aj o vojne na Ukrajine. Schôdzka sa uskutočnila ešte pred odletom Lukašenka na oficiálnu návštevu Číny.
Reuters doplnil, že Putin v televíznom rozhovore vysielanom cez víkend uviedol, že ruská armáda bude pokračovať v snahe získať úplnú kontrolu nad štyrmi ukrajinskými oblasťami na juhu a východe krajiny.
V tom istom rozhovore Putin vyhlásil, že Ukrajina navrhla vzájomné zastavenie útokov dlhého dosahu a obmedzenie bojov na štyri oblasti – Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú –, ktoré si Rusko nárokuje ako svoje územie. Kyjev tieto nároky odmieta ako nezákonnú anexiu.
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala, uviedla agentúra Reuters.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok pred novinármi zopakoval, že pozícia Ruska „je dobre známa... kyjevskému režimu aj americkým vyjednávačom a zostáva úplne konzistentná“. Pripomenul, že Putin ju predstavil pred dvoma rokmi vo svojom prejave na ruskom ministerstve zahraničných vecí.
Agentúra Interfax zároveň citovala Peskova, podľa ktorého dynamika na fronte ukazuje, že ciele tzv. špeciálnej vojenskej operácie – ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine – budú dosiahnuté. Dodal, že za vpád „banderovských ozbrojených skupín kyjevského režimu“ do ruskej Kurskej oblasti bude musieť Ukrajina zaplatiť stratou územia. Podľa Peskova pôjde o územie, na ktorom ruské jednotky postupujú a kde sa vytvára tzv. bezpečnostná nárazníková zóna.
Hovorca Kremľa tiež uviedol, že Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas víkendového stretnutia rokovali aj o vojne na Ukrajine. Schôdzka sa uskutočnila ešte pred odletom Lukašenka na oficiálnu návštevu Číny.