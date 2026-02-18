Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Zahraničie

Kremeľ: Čína ani Rusko nevykonali tajné jadrové skúšky

.
Na snímke z 15. mája 2008 pohľad na Veľký Kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Spojené štáty tento mesiac opätovne obvinili Peking z vykonania tajného jadrového testu v roku 2020 a vyzvali na uzavretie novej, širšej zmluvy o kontrole zbrojenia, ktorá by zahŕňala Čínu aj Rusko.

Autor TASR
Moskva 18. februára (TASR) - Kremeľ v stredu poprel tvrdenia Spojených štátov z minulého mesiaca, že Čína a Rusko vykonali v uplynulých rokoch tajné jadrové testy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Počuli sme veľa zmienok o určitých testoch. V tejto súvislosti sa spomínala Ruská federácia i Čína. Ani Ruská federácia, ani Čína nevykonali žiadne jadrové testy,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Vieme tiež, že tieto obvinenia kategoricky poprel aj zástupca Čínskej ľudovej republiky,“ dodal.

Spojené štáty tento mesiac opätovne obvinili Peking z vykonania tajného jadrového testu v roku 2020 a vyzvali na uzavretie novej, širšej zmluvy o kontrole zbrojenia, ktorá by zahŕňala Čínu aj Rusko. Americký prezident Donald Trump sa snaží Peking zahrnúť do rokovaní o náhrade zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START, ktorej platnosť uplynula 5. februára.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo