Kremeľ dal Wikimedii pokutu za neodstránenie článku o konflikte

Moskva 20. apríla (TASR) - Ruský súd uložil neziskovej nadácii Wikimedia Foundation, prevádzkujúcej internetovú encyklopédiu Wikipedia, pokutu vo výške 1,5 milióna rubľov (približne 16.760 eur) za to, že neodstránila článok o konflikte na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na ruské médiá.



Ruské súdy v uplynulých mesiacoch uložili nadácii prevádzkujúcej Wikipediu sériu pokút. Moskva však "zatiaľ" túto encyklopédiu neplánuje zakázať, povedal tento týždeň ruský minister pre digitálny rozvoj Maksut Šadajev.



Minulý týždeň súd v Moskve uložil nadácii Wikimedia Foundation pokutu o výške dva milióny rubľov (približne 22.200 eur) za to, že z Wikipedie neodstránila údajne "lživé informácie" o ruskej armáde.



Rusko zaviedlo vlani, krátko po spustení invázie na Ukrajinu, zákony určujúce, ako sa na jeho území môže o tejto vojne informovať. Šírenie informácií, ktoré sú v rozpore s oficiálnym naratívom Kremľa, sa v súlade s touto legislatívou trestá pokutami či blokovaním webstránok.



Moskva údajne pracuje na vlastnej verzii Wikipedie s cieľom napraviť to, čo Kremeľ považuje za "nepresnosti, skomolenia a historické i faktické chyby" zverejnené na webovej stránke tejto encyklopédie, napísala britská spravodajská stanica Sky News.