Kremeľ: Ďalšie rokovania o Ukrajine sú naplánované na budúci týždeň
Autor TASR
Moskva 13. februára (TASR) - Ďalšie kolo rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine je naplánované na budúci týždeň, potvrdil v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Existuje dohoda, že (rokovania) sa uskutočnia na budúci týždeň. Budeme vás informovať o mieste a presných dátumoch,“ povedal Peskov v reakcii na medializované správy, že rozhovory by sa mohli konať na budúci týždeň v Miami v americkom štáte Florida alebo v Abú Zabí.
O tom, že tretie kolo trilaterálnych rokovaní Ukrajiny, Ruska a USA by sa mohlo konať na budúci týždeň, informoval už magazín Politico, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený s diplomatickými rokovaniami.
Podľa citovaného zdroja americká delegácia očakáva na tomto stretnutí pokrok smerom k urovnaniu vojnového konfliktu rozpútaného Ruskom vo februári 2022.
Politico napísal, že USA dali Ukrajine jasne najavo, že nebudú súhlasiť s dohodou o bezpečnostných zárukách, kým Kyjev a Moskva nedosiahnu dohodu o ukončení konfliktu. Zdroje magazínu však tvrdia, že americký prezident Donald Trump sa nepokúša použiť bezpečnostné záruky ako páku proti Kyjevu.
Predchádzajúce trilaterálne rokovania sa konali v Abú Zabí 4. a 5. februára, keď sa Kyjev a Moskva dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili toto stretnutie za konštruktívne, ale nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
Ruská vládna agentúra TASS svojho času v súvislosti s týmito rokovaniami informovala, že sa diskutovalo o „ekonomických aspektoch, územných otázkach a mechanizme prímeria“.
