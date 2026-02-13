Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Kremeľ: Ďalšie rokovania o Ukrajine sú naplánované na budúci týždeň

.
Na snímke hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Podľa citovaného zdroja americká delegácia očakáva na tomto stretnutí pokrok smerom k urovnaniu vojnového konfliktu rozpútaného Ruskom vo februári 2022.

Autor TASR
Moskva 13. februára (TASR) - Ďalšie kolo rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine je naplánované na budúci týždeň, potvrdil v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Existuje dohoda, že (rokovania) sa uskutočnia na budúci týždeň. Budeme vás informovať o mieste a presných dátumoch,“ povedal Peskov v reakcii na medializované správy, že rozhovory by sa mohli konať na budúci týždeň v Miami v americkom štáte Florida alebo v Abú Zabí.

O tom, že tretie kolo trilaterálnych rokovaní Ukrajiny, Ruska a USA by sa mohlo konať na budúci týždeň, informoval už magazín Politico, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený s diplomatickými rokovaniami.

Podľa citovaného zdroja americká delegácia očakáva na tomto stretnutí pokrok smerom k urovnaniu vojnového konfliktu rozpútaného Ruskom vo februári 2022.

Politico napísal, že USA dali Ukrajine jasne najavo, že nebudú súhlasiť s dohodou o bezpečnostných zárukách, kým Kyjev a Moskva nedosiahnu dohodu o ukončení konfliktu. Zdroje magazínu však tvrdia, že americký prezident Donald Trump sa nepokúša použiť bezpečnostné záruky ako páku proti Kyjevu.

Predchádzajúce trilaterálne rokovania sa konali v Abú Zabí 4. a 5. februára, keď sa Kyjev a Moskva dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili toto stretnutie za konštruktívne, ale nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.

Ruská vládna agentúra TASS svojho času v súvislosti s týmito rokovaniami informovala, že sa diskutovalo o „ekonomických aspektoch, územných otázkach a mechanizme prímeria“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá