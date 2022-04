Kremeľ: Deň víťazstva sa bude sláviť ako obvykle

Moskva 5. apríla (TASR) - Rusko bude 9. mája sláviť Deň víťazstva obvyklým spôsobom, uviedol v utorok podľa agentúry DPA hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že Deň víťazstva "bol a zostáva najsvätejším sviatkom pre všetkých Rusov".



"Budeme ho oslavovať tak, ako sme to robili vždy," podotkol.



DPA poznamenala, že slávnostná vojenská prehliadka sa nezvykne konať iba na Červenom námestí v centre Moskvy, ale menšie pochody obvykle prebiehajú aj v ďalších ruských mestách.



Na otázku, či na prehliadku prídu do Moskvy aj jednotky zo samozvaných republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky -, ktoré Rusko koncom februára uznalo za nezávislé štáty, Peskov povedal, že to zatiaľ nie je známe. Informoval, že zoznam účastníkov zostavuje ruské ministerstvo obrany.



Podľa DPA sa zatiaľ nedá predvídať, či sa vojna, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine 24. februára, skončí do 9. mája. Nie je ani známe, kedy a čím sa skončia rokovania o jej ukončení. Moskva svoju inváziu na Ukrajinu odmieta nazývať "vojnou" a nariaďuje svojim občanom i médiám používať na jej označenie výlučne slovné spojenie "špeciálna vojenská operácia".