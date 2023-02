Kremeľ: Dodávky zbraní dlhšieho dosahu nepovedú k zmene cieľov Ruska

Moskva 1. februára (TASR) - Kremeľ v stredu vyhlásil, že ani dodávky zbraní dlhšieho dosahu na Ukrajinu zo strany západných krajín nezmenia vojenské ciele Ruska na Ukrajine a nezvrátia vývoj na bojiskách. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo svojom vyhlásení dodal, že "špeciálna vojenská operácia bude pokračovať", informuje TASR.



Peskov sa takto vyjadril k medializovaným – zatiaľ nepotvrdeným – správam, že Spojené štáty pripravujú pre Kyjev ďalší balík vojenskej pomoci za viac ako dve miliardy dolárov, ktorý môže zahŕňať i rakety s doletom 150 kilometrov.



Agentúra AFP poznamenala, že Kyjev začal žiadať svojich vojenských podporovateľov zo Západu o moderné stíhačky a rakety s väčším doletom, aby mohol zasiahnuť ciele hlbšie vo vnútri územia ovládaného na Ukrajine Ruskom.



Spojenci Ukrajiny zatiaľ odmietli dodať tieto zbrane pre obavy, že by mohli byť použité na údery na ciele v Rusku, čo by viedlo k ďalšej eskalácii konfliktu.



Túto médiami avizovanú pomoc Peskov označil za "priamu cestu k vybičovaniu napätia a k eskalácii (intenzity) bojov." Priznal, že to od Ruska síce vyžaduje ďalšie úsilie, ale "dodávky západnej pomoci nezmenia chod udalostí – špeciálna vojenská operácia bude pokračovať."



Peskov okrem toho novinárom oznámil, že Kremeľ neuvažuje o žiadnych nových plánoch na rozhovory medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Joeom Bidenom.



Biden v utorok uviedol, že o najnovších požiadavkách Ukrajiny na moderné zbrane bude rokovať s prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Žiadosti Ukrajiny o stíhačky a rakety dlhšieho doletu prišli po tom, ako sa západné krajiny minulý týždeň rozhodli po dlhých úvahách poskytnúť ukrajinskej armáde ťažké tanky.