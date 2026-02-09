Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ: Duch Anchorage môže priniesť zlom

Na snímke z 15. mája 2008 pohľad na Veľký Kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Peskov poukázal na to, že Moskva nedostala z Washingtonu odpoveď na návrh prezidenta Putina, ktorý vyjadril pripravenosť Ruska poslať Rade mieru časť zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch.

Moskva 9. februára (TASR) - Rusko a Spojené štáty pracujú na realizácii dohôd dosiahnutých počas rokovaní prezidentov vlani v auguste na Aljaške, vyhlásil v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Duch Anchorage predstavuje balík dohôd medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktorý by mohol priniesť zlom, a to aj v urovnaní vzťahov medzi Moskvou a Kyjevom,“ povedal Peskov. V tejto súvislosti uviedol, že by nechcel zachádzať do podrobností rozhovorov, lebo podľa jeho slov sú v Moskve presvedčení o tom, že je v záujme veci rokovať za zatvorenými dverami a nezaoberať sa „verejnou, megafónovou diplomaciou“.

Hovorca Kremľa poukázal ďalej na to, že Moskva zatiaľ nedostala z Washingtonu odpoveď na návrh prezidenta Putina, ktorý vyjadril pripravenosť Ruska poslať Rade mieru časť zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch. „Sme pripravení vyčleniť jednu miliardu dolárov na túto novú štruktúru, Radu mieru, v prvom rade na podporu palestínskeho ľudu, a nasmerovať tieto prostriedky na obnovu Pásma Gazy a vo všeobecnosti na riešenie problémov Palestíny,“ vyhlásil Putin začiatkom tohto roku.

Čo sa týka Rady mieru samotnej, Peskov uviedol, že otázku možnej účasti Ruska v tejto novovznikajúcej medzinárodnej organizácii, za ktorou je americký prezident Donald Trump, posudzuje ruské ministerstvo zahraničných vecí „v spolupráci so svojimi spojencami a partnermi“, pripomenula TASS.
