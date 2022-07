Kremeľ dúfa, že návšteva Bidena v S. Arábii nebude mierená proti Rusku

Moskva 13. júla (TASR) - Rusko dúfa, že návšteva amerického prezidenta Joea Bidena v Saudskej Arábii nebude slúžiť na podnecovanie protiruských vzťahov. V stredu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Peskov povedal, že Rusko si veľmi váži spoluprácu so Saudskou Arábiou v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



"Veľmi si vážime naše vzťahy a našu interakciu s Rijádom a pevne veríme, že budovanie a rozvoj vzťahov medzi Rijádom a inými svetovými metropolami nebudú v žiadnom prípade namierené proti nám," dodal hovorca Kremľa.



Ruský prezident Vladimir Putin v piatok upozornil, že pokračujúce sankcie Západu voči Rusku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine by mohli spôsobiť katastrofický nárast cien energií pre spotrebiteľov na celom svete.



Biden v stredu začal svoju návštevu regiónu Blízkeho východu v Izraeli. Počas tejto pracovnej cesty navštívi aj Saudskú Arábiu a palestínske Predjordánsko.



Šéf Bieleho domu sa tento týždeň zúčastní aj na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii. Podľa poradcu amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana chce Biden pri tejto príležitosti podporiť vyššiu ťažbu ropy v krajinách organizácie OPEC s cieľom znížiť ceny pohonných hmôt.