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Kremeľ dúfa, že Trump bude pokračovať v mierovom úsilí aj po voľbách
Prvá dáma USA Melania Trumpova v októbri sprostredkovala lokálne prímerie v ukrajinskej Chersonskej oblasti, čo pomohlo evakuovať obyvateľov okupovaného mesta Olešky.
Autor TASR
Moskva 4. novembra (TASR) - Rusko dúfa, že americký prezident Donald Trump bude po utorňajších voľbách do Kongresu Spojených štátov pokračovať v mierovom úsilí, povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident Trump naďalej uplatňuje svoje právomoci. Úprimne dúfame, že bude pokračovať aj vo svojom úsilí o dosiahnutie mieru,“ povedal Peskov. „Čoskoro sa uskutoční ďalšie kolo trojstranných rokovaní a mierové úsilie (prvej dámy USA) Melanie Trumpovej prinieslo úspech. Dúfame, že v tomto úsilí sa bude pokračovať,“ dodal hovorca Kremľa.
Peskov podľa štátnej tlačovej agentúry TASS odmietol špekulovať o tom, či by americký Kongres mohol zmariť mierové úsilie Trumpa a označil to za vnútornú záležitosť USA.
Demokrati po utorňajších voľbách na úkor republikánov ovládnu obe komorami Kongresu USA - Snemovňu reprezentantov aj Senát. To im umožní vytvárať vyšetrovacie výbory a predvolávať si na verejné vypočutia členov Trumpovej administratívy pre ich konkrétne rozhodnutia, výdavky, politiku alebo možné porušenia zákona.
USA v uplynulom období znova upriamili pozornosť na vojnu na Ukrajine, ale často v prospech Moskvy. Šéf Bieleho domu opakovane vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechce dosiahnuť dohodu, hoci prezident Ruska Vladimir Putin dohodu o ukončení vojny chce. V septembri tiež povedal, že Ukrajina by mala vymeniť prezidenta, pretože vraj potrebuje lídra ochotného pristúpiť na dohodu o ukončení vojny s Ruskom.
Trump tlak na Ukrajinu a jej prezidenta zvýšil oznámením o nákupe ruskej nafty a zmiernil platné sankcie voči Moskve pre rozpútanie vojny. Kongresu oznámil, že tento krok je v národnom záujme Spojených štátov.
Prvá dáma USA Melania Trumpova v októbri sprostredkovala lokálne prímerie v ukrajinskej Chersonskej oblasti, čo pomohlo evakuovať obyvateľov okupovaného mesta Olešky.
V Abú Zabí sa 10. a 11. novembra uskutočnia trojstranné rokovania USA, Ukrajiny a Ruska. Podľa osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.
„Prezident Trump naďalej uplatňuje svoje právomoci. Úprimne dúfame, že bude pokračovať aj vo svojom úsilí o dosiahnutie mieru,“ povedal Peskov. „Čoskoro sa uskutoční ďalšie kolo trojstranných rokovaní a mierové úsilie (prvej dámy USA) Melanie Trumpovej prinieslo úspech. Dúfame, že v tomto úsilí sa bude pokračovať,“ dodal hovorca Kremľa.
Peskov podľa štátnej tlačovej agentúry TASS odmietol špekulovať o tom, či by americký Kongres mohol zmariť mierové úsilie Trumpa a označil to za vnútornú záležitosť USA.
Demokrati po utorňajších voľbách na úkor republikánov ovládnu obe komorami Kongresu USA - Snemovňu reprezentantov aj Senát. To im umožní vytvárať vyšetrovacie výbory a predvolávať si na verejné vypočutia členov Trumpovej administratívy pre ich konkrétne rozhodnutia, výdavky, politiku alebo možné porušenia zákona.
USA v uplynulom období znova upriamili pozornosť na vojnu na Ukrajine, ale často v prospech Moskvy. Šéf Bieleho domu opakovane vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechce dosiahnuť dohodu, hoci prezident Ruska Vladimir Putin dohodu o ukončení vojny chce. V septembri tiež povedal, že Ukrajina by mala vymeniť prezidenta, pretože vraj potrebuje lídra ochotného pristúpiť na dohodu o ukončení vojny s Ruskom.
Trump tlak na Ukrajinu a jej prezidenta zvýšil oznámením o nákupe ruskej nafty a zmiernil platné sankcie voči Moskve pre rozpútanie vojny. Kongresu oznámil, že tento krok je v národnom záujme Spojených štátov.
Prvá dáma USA Melania Trumpova v októbri sprostredkovala lokálne prímerie v ukrajinskej Chersonskej oblasti, čo pomohlo evakuovať obyvateľov okupovaného mesta Olešky.
V Abú Zabí sa 10. a 11. novembra uskutočnia trojstranné rokovania USA, Ukrajiny a Ruska. Podľa osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.