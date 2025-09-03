< sekcia Zahraničie
Kremeľ dúfa, že Trump žartoval o konšpirovaní Kima, Putina a Siho
Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi, prezidentovi Ruska a severokórejskému vodcovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Kremeľ v stredu vyjadril nádej, že výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa o konšpirovaní lídrov Ruska, Číny a Severnej Kórey proti USA bol myslený len ako žart. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Myslím, že (Trump) ironicky povedal, že títo traja (lídri) údajne spriadajú sprisahanie proti Spojeným štátom,“ povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov pre ruskú štátnu televíziu.
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na vojenskú prehliadku v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom.
Čínskemu prezidentovi a ľudu Trump odkázal, aby si deň osláv užili. Upozornil však, že Spojené štáty počas druhej svetovej vojny poskytli Číne podporu v bojoch proti Japonsku a mnohí Američania počas bojov zahynuli.
