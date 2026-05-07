Kremeľ: Dvojdňové prímerie vstúpi do platnosti od piatkovej polnoci
Autor TASR
Moskva 7. mája (TASR) - Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny (Dňa víťazstva) a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku agentúry AFP. Prímerie vstúpi do platnosti od polnoci v piatok miestneho času (štvrtok 23.00 h SELČ).
Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája.
Ministerstvo obrany v Moskve avizovalo jednostranné prímerie ešte v pondelok. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ) a vyzvala Rusko, aby sa pridalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že nie je prijateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje.
Peskov uviedol, že Rusko na tieto komentáre nijako nereagovalo. Dodal, že ruské bezpečnostné služby sa pripravujú na sobotňajšiu udalosť, „najmä vzhľadom na teroristickú hrozbu“ zo strany Ukrajiny.
Hovorca Kremľa tiež uviedol, že odstávky internetu v Moskve boli nevyhnutným bezpečnostným opatrením. „Zavádzajú sa s cieľom zaručiť bezpečnosť občanov, čo je absolútnou prioritou,“ povedal.
Moskva tento rok obmedzila vojenskú prehliadku 9. mája po ukrajinských útokoch hlboko na ruskom území a po prvýkrát za takmer 20 rokov z nej stiahla vojenskú techniku.
