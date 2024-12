Kremeľ:Fico a Putin sa zhodli na potrebe vzájomne prospešných vzťahoch

Moskva 23. decembra (TASR) - Premiér SR Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin sa počas nedeľňajšieho stretnutia v Moskve zhodli na dôležitosti obnovenia vzájomne prospešných bilaterálnych vzťahov. V pondelok to novinárom povedal Putinov poradca Jurij Ušakov. Rokovanie oboch lídrov bolo podľa neho hĺbkové a trvalo približne dve hodiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúry TASS.



"Obe strany sa vyslovili, že je dôležité - ba dokonca nevyhnutné - obnoviť tradičné, vzájomne výhodné väzby medzi oboma krajinami, predovšetkým v obchodnej a hospodárskej oblasti," uviedol Ušakov.



"Vážna diskusia" sa podľa jeho slov dotkla otázky energetiky a do hĺbky prebrali aj súčasnú situáciu na Ukrajine - vrátane spôsobov, ako vojnu ukončiť.



Fico a Putin viedli podrobný rozhovor, ktorý sa niesol v konštruktívnej atmosfére, dodal Ušakov. "Verím, že obe strany sú s jeho výsledkami spokojné," poznamenal.



Novinári sa ho tiež pýtali, či Fico alebo maďarský premiér Viktor Orbán ponúkli svoje krajiny ako platformy na rokovania medzi Putinom a novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Poradca Kremľa povedal, že takýchto návrhov dostala Moskva niekoľko od rôznych krajín, no odmietol ich konkretizovať.



Podľa Ušakova Fico prejavil záujem zúčastniť sa na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny 9. mája 2025 v Moskve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na pondelkovom tlačovom brífingu predtým povedal, že Putin rád uvidí Fica aj ďalších zahraničných predstaviteľov na oslavách Dňa víťazstva.



Fico sa v nedeľu pracovne stretol v Moskve s Putinom, s ktorým podľa vlastného vyjadrenia hovoril o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu, ako aj bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Ruska. Ako dodal, slovensko-ruské vzťahy chce štandardizovať. Stretnutie s ruským prezidentom označil za reakciu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho postoj, že je proti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu na slovenské územie.



Zelenskyj v pondelok cestu slovenského premiéra do Ruska kritizoval. V príspevku napísanom aj v slovenčine na sociálnej sieti X uviedol, že Fico "chce pomôcť Rusku vytlačiť americký plyn a energetické zdroje iných partnerov z Európy, čo naznačuje, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny a oslabiť Európu".