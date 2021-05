Kremeľ hodnotí incident v Minsku opatrne

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Prataševič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Kremeľ nateraz nemá informácie o zadržaní ruských občanov z radov cestujúcich letu spoločnosti Ryanair, ktorý 23. mája núdzovo pristál na letisku v Minsku.Médiá predtým informovali, že spolu s bieloruským novinárom Ramanom Pratasevičom bola zadržaná aj jeho priateľka, občianka Ruskej federácie.Spravodajský portál Meduza.io následne uviedol, že ruské veľvyslanectvo v Minsku oznámilo, že preveruje informácie o zadržaní Rusky a je v kontakte s bieloruskými orgánmi činnými v trestnom konaní.Okrem toho sa objavili aj informácie, že v Minsku z lietadla, ktoré letelo na linke Atény-Vilnius, vystúpili štyria Rusi, ktorí neodleteli ďalej do Vilniusu.Podľa agentúry AFP Moskva reagovala na vynútené odklonenie lietadla spoločnosti Ryanair do Bieloruska veľmi opatrne, keď hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vyhlásil, že. Odkázal naa posúdenie incidentu medzinárodnými leteckými úradmi.Nedeľný incident však na sociálnych sieťach komentovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Podľa nej byje podľa nej to, žeapelovala Zacharovová, pričom spomenulalietadla s bolívijským prezidentom Evom Moralesom v Rakúsku, k čomu došlo na žiadosť USA na základe podozrenia, že sa na palube sa nachádza Edward Snowden, bývalý spolupracovník amerických tajných služieb, či iný prípad z Ukrajiny.Zacharovová upozornila, že sociálne siete si