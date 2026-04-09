Kremeľ hovorí o pirátstve po správe o sledovaní fregaty a tankerov
Autor TASR
Moskva 9. apríla (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Rusko má právo brániť sa pred „pirátstvom“. Vyjadril sa po správach, že ruská vojenská loď sprevádzala sankcionované tankery cez Lamanšský prieliv. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters, denníka The Guardian a webu Navy Lookout.
„Počas posledných mesiacov sme boli svedkami opakovaných prípadov pirátstva v medzinárodných vodách. Tieto prípady pirátstva okrem iného poškodili ekonomické záujmy Ruskej federácie,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Rusko preto prijme opatrenia na ochranu svojich záujmov, dodal.
Britská vláda v marci povolila armáde vstup na palubu a zadržanie ruských lodí v britských vodách. Cieľom je narušiť činnosť tzv. tieňovej flotily, ktorá podľa Londýna umožňuje Moskve vyvážať ropu napriek západným sankciám.
Najnovší prípad, ktorého sa dotkol Peskov, sa týka tankerov Universal pod ruskou a Enigma pod kamerunskou vlajkou. Cez britské vody sa plavili medzi stredou a štvrtkom. Každý prevážal približne 40.000 ton nafty z prístavu Primorsk v Leningradskej oblasti a sprevádzala ich fregata Admirál Grigorovič.
Británia uviedla, že ich pohyb sledovali hliadkové plavidlo a vrtuľník. Do monitorovacej operácie boli zapojené aj belgické, francúzske a holandské lietadlá a lode.
Britský minister obrany John Healey vo štvrtok informoval o najnovších krokoch voči tieňovej flotile s tým, že Londýn je pripravený zájsť ďalej.
Cez Lamanšský prieliv ako kľúčovú vodnú cestu sa denne plaví približne 500 komerčných plavidiel a len veľmi malý zlomok tvoria lode tieňovej flotily. Odopieranie ich prístupu do britských vôd je súčasťou tlaku, aby riskovali zadržanie alebo volili dlhšiu a drahšiu plavbu okolo severného Škótska a západného Írska.
Každú cieľovú loď individuálne posúdia britské orgány, armáda a špecialisti na energetický trh. Po jej zadržaní môžu proti vlastníkom, prevádzkovateľom a posádke začať trestné stíhanie.
Pre operácie nalodenia na ich palubu je kľúčové nasadenie vrtuľníkov. Kráľovské loďstvo má pre tento účel vrtuľníky Merlin Mk4, ktoré sú schopné prepraviť 24 plne vybavených vojakov a pôsobia v rámci 845. a 846. námornej perute. Menšie vrtuľníky Wildcat z 815. námornej perute poskytujú ozbrojený dohľad a prepravu ostreľovačov.
Ruská tieňová flotila podľa odhadov pozostáva z viac ako 1000 starnúcich lodí. Aby sa vyhli odhaleniu, majú nejasnú vlastnícku štruktúru, často menia krajinu registrácie a vlajku, pod ktorou sa plavia. Často sú zle udržiavané a prevádzkované mimo bezpečnostných a poistných rámcov. To zvyšuje pravdepodobnosť nehôd a následných environmentálnych katastrof.
Ich kapitáni tiež často vypínajú automatický identifikačný systém AIS, ktorý slúži na určenie lode, jej kurzu, rýchlosti a polohy, alebo používajú tzv. spoofing pre odosielanie falošných dát.
