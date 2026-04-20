Kremeľ: Hovoriť o zmene protiruskej atmosféry v EÚ je predčasné
Bulharsko ako členský štát EÚ a NATO patrí k západným spojencom, no vnútropoliticky je v otázke vzťahov s Ruskom rozdelené.
Autor TASR
Brusel/Moskva 20. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok zagratulovala víťazovi parlamentných volieb v Bulharsku Rumenovi Radevovi, ktorý je známym kritikom EÚ a propagátorom obnovenia vzťahov s Ruskom. Ako informovala agentúra AFP, Moskva jeho výzvy na dialóg privítala.
„Samozrejme, slová Rumena Radeva, ako aj niektorých ďalších európskych lídrov o pripravenosti riešiť problémy prostredníctvom pragmatického dialógu, sú nám sympatické,“ priznal v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal však, že hovoriť o zmene protiruskej atmosféry v EÚ je podľa Kremľa predčasné. Vyhlásil, že Rusko sa nikdy neuzatváralo pred dialógom a snaží sa oň, no tento prístup zatiaľ v Európe často nenachádza odozvu.
Von der Leyenová vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označila Bulharsko za „hrdého člena európskej rodiny“. Doplnila, že zohráva „dôležitú úlohu pri riešení našich spoločných výziev“. Dodala, že sa teší na spoluprácu v záujme prosperity a bezpečnosti krajiny a celej Európy.
Bulharsko ako členský štát EÚ a NATO patrí k západným spojencom, no vnútropoliticky je v otázke vzťahov s Ruskom rozdelené. Časť politickej scény a verejnosti podporuje tvrdší postoj voči Moskve, zatiaľ čo iní – vrátane Radeva – zdôrazňujú historické, kultúrne a energetické väzby.
Radev, bývalý veliteľ bulharského letectva, sa v minulosti staval kriticky aj k dodávkam zbraní Ukrajine a varoval pred eskaláciou konfliktu rozpútaného Ruskom. Jeho postoje opakovane vyvolali napätie medzi Sofiou a niektorými partnermi v EÚ.
Jeho strana Progresívne Bulharsko (PB) získala v nedeľňajšom hlasovaní po spočítaní 97,5 percenta hlasov podporu 44,7 percenta. Takýto výsledok by jej zabezpečil približne 130 z celkovo 240 mandátov v parlamente. Išlo by aj o prvú jednoznačnú parlamentnú väčšinu v Bulharsku od roku 1997.
„Samozrejme, slová Rumena Radeva, ako aj niektorých ďalších európskych lídrov o pripravenosti riešiť problémy prostredníctvom pragmatického dialógu, sú nám sympatické,“ priznal v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal však, že hovoriť o zmene protiruskej atmosféry v EÚ je podľa Kremľa predčasné. Vyhlásil, že Rusko sa nikdy neuzatváralo pred dialógom a snaží sa oň, no tento prístup zatiaľ v Európe často nenachádza odozvu.
Von der Leyenová vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označila Bulharsko za „hrdého člena európskej rodiny“. Doplnila, že zohráva „dôležitú úlohu pri riešení našich spoločných výziev“. Dodala, že sa teší na spoluprácu v záujme prosperity a bezpečnosti krajiny a celej Európy.
Bulharsko ako členský štát EÚ a NATO patrí k západným spojencom, no vnútropoliticky je v otázke vzťahov s Ruskom rozdelené. Časť politickej scény a verejnosti podporuje tvrdší postoj voči Moskve, zatiaľ čo iní – vrátane Radeva – zdôrazňujú historické, kultúrne a energetické väzby.
Radev, bývalý veliteľ bulharského letectva, sa v minulosti staval kriticky aj k dodávkam zbraní Ukrajine a varoval pred eskaláciou konfliktu rozpútaného Ruskom. Jeho postoje opakovane vyvolali napätie medzi Sofiou a niektorými partnermi v EÚ.
Jeho strana Progresívne Bulharsko (PB) získala v nedeľňajšom hlasovaní po spočítaní 97,5 percenta hlasov podporu 44,7 percenta. Takýto výsledok by jej zabezpečil približne 130 z celkovo 240 mandátov v parlamente. Išlo by aj o prvú jednoznačnú parlamentnú väčšinu v Bulharsku od roku 1997.