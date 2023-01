Kremeľ hrozí zničením tankov, ktoré Ukrajine dodá Británia

Moskva 16. januára (TASR) - Kremeľ v pondelok vyhlásil, že tanky Challenger 2, ktoré Británia plánuje poslať ukrajinským silám, "zhoria ako ostatné" zbrane dodané Kyjevu západnými krajinami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Britský premiér Rishi Sunak v sobotu ohlásil, že Spojené kráľovstvo v najbližších týždňoch Kyjevu dodá 14 tankov Challenger 2, a poskytne aj modernú delostreleckú techniku na obranu proti ruskej vojenskej agresii.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov spochybnil, že by nové zbrane, ktoré Londýn pošle na Ukrajinu, či plánované poľské dodávky mohli zmeniť situáciu na fronte. Dodal, že to bude viesť len k predĺženiu súčasnej situácie.



Poľsko nedávno naznačilo, že je ochotné Ukrajine dodať tanky Leopard 2 a Francúzsko prisľúbilo dodávku obrnených transportérov AMX-10 RC.



Kremeľ v pondelok okrem toho poprel, že by ruské sily zasiahli obytnú budovu vo východoukrajinskom meste Dnipro. Pri sobotnom útoku zahynulo najmenej 40 ľudí a 75 vrátane 14 detí utrpelo zranenia. Spod závalov sa dosiaľ podarilo zachrániť 39 ľudí, zatiaľ čo tri desiatky osôb sú stále nezvestné.



"Ruské ozbrojené sily neútočia na obytné budovy alebo sociálnu infraštruktúru; útočia na vojenské ciele," povedal Peskov novinárom. Tvrdil, že obete v Dnipre spôsobila ukrajinská protivzdušná obrana.