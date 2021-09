Kremeľ informoval o Asadovej návšteve v Moskve

Moskva 14. septembra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok večer v Kremli prijal sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Uviedla to v utorok agentúra Interfax s tým, že informácia o stretnutí sa na webe Kremľa objavila až v utorok ráno.



Asad na stretnutí s Putinom vyjadril Rusku vďaku za pomoc v boji proti koronavírusovej infekcii i za humanitárnu pomoc v podobe dodávok potravín a liekov.



Sýrsky prezident sa osobitne poďakoval ruskému rezortu diplomacie za „ochranu všeobecne uznávaných zásad a noriem medzinárodného práva".



„Tieto práva, ktoré sú neodňateľné a neodcudziteľné: ide o právo na sebaurčenie a právo rozhodovať o vlastnom osude podľa vlastného uváženia, na základe národnej legislatívy," povedal Asad.



Podľa Interfaxu Putin Asadovi zablahoželal k nedávnym narodeninám i k víťazstvu v prezidentských voľbách. Dodal, že výsledky volieb svedčia o dôvere Sýrčanov v Asada „a napriek všetkým ťažkostiam z minulých rokov a tragédiám z predchádzajúcich rokov je proces obnovy a návratu do normálneho života stále spojený" práve s týmto sýrskym politikom.



Putin ocenil, že Asad sa snaží o nadviazanie dialógu so svojimi politickými oponentmi, a vyjadril nádej, že tento proces bude pokračovať.



Ruský prezident zdôraznil, že „iba konsolidácia všetkých síl v Sýrii umožní krajine postaviť sa na nohy, naštartovať progresívny rozvoj a pohnúť sa dopredu".



Za hlavný problém Sýrie Putin označil zotrvávanie cudzích vojakov bez súhlasu OSN a sýrskej vlády. Práve táto situácia podľa Putinovho názoru „neumožňuje vyvinúť maximálne úsilie na konsolidáciu krajiny a jej obnovu tempom, ktoré by bolo možné, keby celé územie ovládala legitímna vláda".



Ruský prezident tiež pripustil, že v Sýrii zostávajú ohniská odporu proti vláde, pričom v nich často dochádza k terorizovaniu civilného obyvateľstva.



Asad poukázal na to, že politické procesy zamerané na normalizáciu situácie v Sýrii sa zastavili pre deštruktívne kroky „určitých štátov", ktoré bližšie nešpecifikoval.