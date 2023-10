Kremeľ: Je absurdné označovať Smer-SD za proruskú stranu

Moskva 2. októbra (TASR) - Slovenskú stranu Smeru-SD je absurdné označovať za proruskú. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na víťazstvo Smeru-SD v predčasných parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V súčasnosti sa stretávame so situáciou, keď akéhokoľvek politika v Európe, ktorý má tendenciu myslieť na suverenitu svojej krajiny, ktorý chráni záujmy svojej krajiny, ihneď označujú za proruského. Je to však absurdné," povedal Peskov pre novinárov v reakcii na výsledky slovenských volieb.



Viacerá zahraničné médiá v reakcii na výsledok slovenských parlamentných volieb uviedli, že vláda na čele so Smerom-SD by mohla predstavovať výzvu pre NATO a ohroziť vojenskú pomoc SR pre Ukrajinu. BBC označila Smer-SD za populistickú promoskovskú stranu. Ako o populistickej strane píše o nej aj agentúra AFP.



Fico v nedeľu po voľbách uviedol, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska sa meniť nebude. Smer-SD podľa neho v prípade zostavovania vlády urobí všetko pre čo najrýchlejší prístup k mierovým rokovaniam vo vojne na Ukrajine. Strana je podľa jeho slov pripravená pomáhať humanitárne a tiež pomôcť pri obnove Ukrajinu. Na vyzbrojovanie má však iný názor.



Do Národnej rady SR voliči posunuli sedem politických subjektov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu uviedla, že v pondelok poverí zostavením vlády víťaza volieb. Smer-SD avizoval, že rokovania o zostavení vlády začne až po poverení.