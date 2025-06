Kremeľ: Je nesprávne očakávať okamžitý prelom v rokovaniach

Moskva 3. júna (TASR) - Je nesprávne očakávať, že v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde okamžite k prelomu, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak deň po druhom kole priamych rozhovorov v Istanbule, ktoré opäť nepriniesli prímerie. Otázka urovnania konfliktu je podľa Peskova mimoriadne zložitá. Nepredpokladá, že by sa v blízkej budúcnosti mohlo konať stretnutie prezidentov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a TASS.



Rusko aj Ukrajina si na rokovaniach v Istanbule podľa očakávaní vymenili memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia vojny na Ukrajine. Obe strany sa tiež dohodli na výmene ťažko zranených vojnových zajatcov, ako aj tých, ktorí majú menej než 25 rokov. Ruská delegácia takisto navrhla čiastočné prímerie „na dva až tri dni“, aby sa vrátili telá padlých vojakov.



„Samozrejme, bolo by nesprávne očakávať nejaké okamžité rozhodnutia alebo prelom. Ale práca pokračuje,“ povedal novinárom Peskov. Pripustil, že témou dialógu s Ukrajinou sú aj možné kompromisy zo strany Ruska, no podľa jeho slov zostane neverejná.



Rusko vo svojom memorande podľa AFP potvrdilo svoje maximalistické požiadavky. Okrem iného požaduje, aby sa Ukrajina stiahla zo štyroch svojich oblastí, ktorých časti má pod kontrolou Moskva, žiada medzinárodné uznanie anektovaného Krymského polostrova ako súčasť Ruska, neutralitu Ukrajiny a stanovenie limitov na veľkosť jej ozbrojených síl a množstvo vojenského vybavenia.



Peskov s súvislosti so schôdzkou na najvyššej úrovni medzi Ruskom, Ukrajinou a USA povedal, že je zorganizovanie je „v blízkej budúcnosti nepravdepodobné“. Americký prezident Donald Trump vyjadril ešte v pondelok ochotu zúčastniť sa na takejto schôdzke, ktorú po rokovaniach v Istanbule navrhol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa Peskova viackrát zdôraznil, že jeho stretnutie s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským a Trumpom by malo vyplynúť z dohôd delegácií na nižšej úrovni. Zelenskyj trvá na tom, že kľúčové otázky týkajúce sa konfliktu dokáže vyriešiť len schôdzka s Putinom.