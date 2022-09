Kremeľ je otvorený konštruktívnym vzťahom s víťazkou volieb Meloniovou

Moskva 26. septembra (TASR) - Kremeľ v pondelok vyhlásil, že Moskva je otvorená rozvíjaniu "konštruktívnych" vzťahov s Rímom. Ide o reakciu na víťazstvo krajne pravicovej líderky Giorgie Meloniovej v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme pripravení privítať akékoľvek politické sily, ktoré sú schopné zájsť za hranice zavedeného hlavného prúdu politiky, ktorý je plný nenávisti k našej krajine..., a sú ochotné ukázať konštruktívnosť vo vzťahoch s našou krajinou," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Po Meloniovej víťazstve vo voľbách môže prvýkrát od skončenia druhej svetovej vojny v Taliansku vládnuť krajná pravica. Nemeckí politici preto vyjadrili v pondelok znepokojenie v súvislosti s jej víťazstvom, informovala agentúra DPA. Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares (PSOE) upozornil, že "populistické hnutia v ťažkých časoch vždy narastú, no vždy končia zle".



Zo sčítania hlasov v takmer dvoch tretinách volebných miestností vyplýva, že Meloniovej krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI) získala približne 26 percent hlasov, vo voľbách pred štyrmi rokmi to bolo iba 4,4 percenta.



Účasť voličov dosiahla podľa údajov ministerstva vnútra 63,9 percenta, čo je o deväť percent menej ako pred štyrmi rokmi a najmenej v novodobých dejinách Talianska.



Vytvorenie pravicovej koalície môže trvať týždne. Ak by Meloniová uspela, stala by sa prvou premiérkou Talianska. Mandát na zostavenie vlády jej musí dať taliansky prezident.