Kremeľ je pripravený na rozhovory s Trumpom

Moskva 23. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok opätovne uviedol, že ruské vedenie je pripravené na dialóg s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom napriek jeho stredajším vyjadreniam. Podľa Peskova nie sú ničím novým. Trump sa v stredu Moskve vyhrážal sankciami, ak odmietne uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



"Sme naďalej pripravení na dialóg, na rovnocenný dialóg postavený na vzájomnom rešpekte," vyhlásil Peskov, podľa ktorého je zrejmé už z Trumpovho prvého funkčného obdobia, že "má rád" sankcie. Hovorca Kremľa uviedol, že Moskva jeho vyjadrenia "pozorne sleduje". Podľa AFP sa očakáva, že lídri USA a Ruska sa v nasledujúcich dňoch telefonicky spoja.



Trump v stredu na svojej sociálnej sieti Truth vyzval prezidenta Putina, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. V opačnom prípade Spojené štáty uvalia "vysoké dane, clá a sankcie". V pondelok po inaugurácii hovoril o tom, že Putin "ničí Rusko" tým, že sa stále nedohodol o ukončení vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podľa neho ochotný dohodnúť sa.



Trump vo svojej predvolebnej kampani opakovane avizoval, že v prípade zvolenia ukončí vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Vyhlásenie neskôr zmiernil, ale zastaviť vojnu sa mu nepodarilo. Vyhlásil tiež, že ak by bol v roku 2022 v úrade on, a nie vtedajší prezident Joe Biden, ku konfliktu by nikdy nedošlo.