Kremeľ je pripravený na stretnutie Putina s Donaldom Trumpom

Moskva 10. januára (TASR) - Kremeľ v piatok vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený rozhovorom s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom bez predbežných podmienok ohľadom jeho uskutočnenia. Oznámenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako Trump informoval o prípravách stretnutia oboch predstaviteľov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Prezident opakovane uviedol, že je otvorený styku s medzinárodnými lídrami vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň uvítal Trumpovu "pripravenosť riešiť problémy prostredníctvom dialógu".



Peskov podľa agentúry TASS však doplnil, že takéto stretnutie sa pravdepodobne môže naplánovať až po Trumpovej inaugurácii 20. januára.



Trump v piatok ráno potvrdil, že schôdzka s prezidentom Putinom ohľadom vojny na Ukrajine je v štádiu prípravy. "Prezident Putin sa chce stretnúť, povedal to dokonca verejne, a my musíme skoncovať s touto krvavou vojnou," vyhlásil.



Trump opakovane tvrdil, že môže rýchlo ukončiť takmer trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Nikdy však nepredložil žiadny konkrétny plán.



Jeho nádej na rýchle ukončenie konfliktu vyvolala v Kyjeve obavy, že Ukrajina by mohla byť donútená prijať mierovú dohodu za podmienok výhodných pre Moskvu.



Washington pritom od začiatku ruskej ofenzívy vo februári 2022 poskytol Ukrajine pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov.