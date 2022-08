Kremeľ je pripravený rokovať s USA o kontrole jadrového arzenálu

Moskva 2. augusta (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že je pripravený rokovať so Spojenými štátmi o kontrole jadrového arzenálu. Zároveň upozornil, že na takéto rokovania ostáva už len málo času. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Kremeľ reagoval na vyhlásenie amerického prezidenta Joea Biden, že Washington je otvorený rokovaniam o novej dohode o kontrole zbraní, ktorá by po roku 2026 mohla nahradiť zmluvu New Start. Rusko však podľa Bidena musí najskôr ukázať, že je pripravené pokračovať v práci súvisiacej s kontrolou zbrojenia.



"Moskva opakovane hovorila o nevyhnutnosti začať takéto rokovania tak skoro, ako to len bude možné, keďže na ne ostáva len málo času," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Zmluva New Start, ktorú v roku 2010 podpísal americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev, mala pôvodne vypršať vo februári 2021. Len pár dní pred jej vypršaním sa však Rusko a USA dohodli na jej predlžení o ďalších päť rokov. Zmluva New Start zaväzuje Rusko a Spojené štáty, aby obmedzili svoje arzenály jadrových hlavíc.



"Ak táto zmluva vyprší bez toho, aby bola nahradená spoľahlivou dohodou, tak to bude mať negatívny dopad na svetovú bezpečnosť a stabilitu, a to predovšetkým v oblasti kontroly zbrojenia," uviedol Peskov.



"Vyzvali sme na skorší začiatok týchto rokovaní, no boli to Spojené štáty, ktoré nepreukázali záujem o dôležitý kontakt ohľadom tejto záležitosti," dodal hovorca Kremľa.