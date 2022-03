Kremeľ: Je priskoro na vyvodzovanie záverov z rokovaní s Ukrajinou

Moskva 15. marca (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že je priskoro na vyvodzovanie akýchkoľvek záverov z rokovaní o vyriešení konfliktu na Ukrajine. Správa z Moskvy prišla v čase intenzívnych bojov v okolí Kyjeva. TASR prevzala túto informáciu od agentúry AFP.



"Je to celé zložité, ale samotný fakt, že rokovania pokračujú, je sám o sebe pozitívny," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Nechcem predkladať žiadne prognózy, počkajme si na hmatateľné výsledky," dodal.



Delegácie Ruska a Ukrajiny sa stretli už v štyroch kolách rokovaní. Pred pondelkovými rozhovormi prostredníctvom videokonferencie vyjadrili obe strany nádej, že v dohľadnom čase by mohol byť podpísaný záverečný dokument. Pondelkové rokovania prerušili s tým, že ide o "technickú prestávku".



Peskov uviedol, že je privčas na diskusiu o formáte akéhokoľvek dokumentu, ktorý by mohol byť prijatý ako výsledok rokovaní. Podľa jeho slov je táto vec v réžii oboch delegácií.