Kremeľ je „šokovaný zjavnou samovraždou“ exministra dopravy Starovojta

Moskva 8. júla (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že je „šokovaný zjavnou samovraždou“ bývalého ruského ministra dopravy Romana Starovojta. V pondelok ho našli mŕtveho v jeho aute len niekoľko hodín po tom, čo ho prezident Vladimir Putin odvolal z funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nemôže to nešokovať normálnych ľudí. Nás to samozrejme tiež šokovalo,“ citovali ruské tlačové agentúry hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Odpovediam na otázky novinárov o Starovojtovi sa vyhýbal, ale uviedol, že „prezident (Putin) bol o všetkom okamžite informovaný“.



Starovojt bol ministrom dopravy od mája 2024, keď vystriedal Vitalija Savelieva, ktorý sa stal podpredsedom vlády. Dôvod jeho odvolania Kremeľ stále nespresnil. Predtým bol päť rokov gubernátorom Kurskej oblasti na západe Ruska. Niekoľko mesiacov po jeho odchode ukrajinské jednotky obsadili časť Kurskej oblasti.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z rezortu dopravy uviedla, že o Starovojtovom pôsobení na ministerskom poste sa diskutovalo už niekoľko mesiacov v súvislosti s korupčným škandálom a zneužitím peňazí určených na posilnenie ruskej hranice s Ukrajinou v Kurskej oblasti.



V rámci vyšetrovania škandálu bol v apríli zadržaný a obvinený Starovojtov nástupca vo funkcii gubernátora Alexej Smirnov pre spreneveru prostriedkov určených na opevnenie hranice.



Hoci Starovojt nebol priamo zapletený do policajného vyšetrovania, ruský denník Kommersant uviedol, že podozriví v prípade sprenevery vrátane Smirnova nedávno vypovedali proti nemu, napísal server The Moscow Times.



Nástupcom Starovojta v ministerskej funkcii sa stal jeho námestník Andrej Nikitin, ktorého Putin poveril vedením rezortu. V minulosti pôsobil na poste gubernátora Novgorodskej oblasti.