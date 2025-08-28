Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Kremeľ je spokojný s priebehom vyšetrovania výbuchov na Nord Streame

Na tomto obrázku poskytnutom švédskou pobrežnou strážou je vidieť únik z Nord Stream 2 z 28. septembra 2022. Foto: TASR/AP

V Taliansku na žiadosť Nemecka minulý týždeň zatkli podozrivého muža z Ukrajiny a obvinili ho z členstva v skupine, ktorá na plynovod umiestnila výbušné zariadenie.

Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Rusko je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova „spokojné“ s pokrokom nemeckého vyšetrovania výbuchov na plynovode Nord Stream zo septembra 2022. V Taliansku na žiadosť Nemecka minulý týždeň zatkli podozrivého muža z Ukrajiny a obvinili ho z členstva v skupine, ktorá na plynovod umiestnila výbušné zariadenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Je určite uspokojivé, že vyšetrovanie pokračuje,“ povedal Peskov novinárom. „Chcem veriť, že to skončí a že budú menovaní nielen páchatelia, ale aj podnecovatelia týchto teroristických činov,“ pokračoval a dodal, že Berlín s Moskvou ohľadom vyšetrovania nebol v kontakte.

Z výbuchov na plynovode v Baltskom mori zo septembra 2022 sa Rusko a Ukrajina obviňovali navzájom, pričom niektorí západní predstavitelia priamo obviňovali Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho vláda nič o explóziách na plynovode nevedela. V čase výbuchu nebolo žiadne z potrubí v prevádzke.

Plynovod Nord Stream je dlhodobo kritizovaný za to, že umožňuje pri vývoze zemného plynu z Ruska obchádzať tranzitné trasy vedúce cez štáty východnej Európy a uľahčuje Nemecku zostať závislé od lacnej energie z Moskvy. Rozšírený plynovod Nord Stream 2 bol dokončený len krátko predtým, ako Rusko vo februári 2022 vyslalo svoje vojská na Ukrajinu. Nikdy nebol uvedený do prevádzky.
