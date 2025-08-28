< sekcia Zahraničie
Kremeľ je spokojný s priebehom vyšetrovania výbuchov na Nord Streame
V Taliansku na žiadosť Nemecka minulý týždeň zatkli podozrivého muža z Ukrajiny a obvinili ho z členstva v skupine, ktorá na plynovod umiestnila výbušné zariadenie.
Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Rusko je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova „spokojné“ s pokrokom nemeckého vyšetrovania výbuchov na plynovode Nord Stream zo septembra 2022. V Taliansku na žiadosť Nemecka minulý týždeň zatkli podozrivého muža z Ukrajiny a obvinili ho z členstva v skupine, ktorá na plynovod umiestnila výbušné zariadenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Je určite uspokojivé, že vyšetrovanie pokračuje,“ povedal Peskov novinárom. „Chcem veriť, že to skončí a že budú menovaní nielen páchatelia, ale aj podnecovatelia týchto teroristických činov,“ pokračoval a dodal, že Berlín s Moskvou ohľadom vyšetrovania nebol v kontakte.
Z výbuchov na plynovode v Baltskom mori zo septembra 2022 sa Rusko a Ukrajina obviňovali navzájom, pričom niektorí západní predstavitelia priamo obviňovali Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho vláda nič o explóziách na plynovode nevedela. V čase výbuchu nebolo žiadne z potrubí v prevádzke.
Plynovod Nord Stream je dlhodobo kritizovaný za to, že umožňuje pri vývoze zemného plynu z Ruska obchádzať tranzitné trasy vedúce cez štáty východnej Európy a uľahčuje Nemecku zostať závislé od lacnej energie z Moskvy. Rozšírený plynovod Nord Stream 2 bol dokončený len krátko predtým, ako Rusko vo februári 2022 vyslalo svoje vojská na Ukrajinu. Nikdy nebol uvedený do prevádzky.
„Je určite uspokojivé, že vyšetrovanie pokračuje,“ povedal Peskov novinárom. „Chcem veriť, že to skončí a že budú menovaní nielen páchatelia, ale aj podnecovatelia týchto teroristických činov,“ pokračoval a dodal, že Berlín s Moskvou ohľadom vyšetrovania nebol v kontakte.
Z výbuchov na plynovode v Baltskom mori zo septembra 2022 sa Rusko a Ukrajina obviňovali navzájom, pričom niektorí západní predstavitelia priamo obviňovali Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho vláda nič o explóziách na plynovode nevedela. V čase výbuchu nebolo žiadne z potrubí v prevádzke.
Plynovod Nord Stream je dlhodobo kritizovaný za to, že umožňuje pri vývoze zemného plynu z Ruska obchádzať tranzitné trasy vedúce cez štáty východnej Európy a uľahčuje Nemecku zostať závislé od lacnej energie z Moskvy. Rozšírený plynovod Nord Stream 2 bol dokončený len krátko predtým, ako Rusko vo februári 2022 vyslalo svoje vojská na Ukrajinu. Nikdy nebol uvedený do prevádzky.