Kremeľ: K žiadnej dohode o ďalších rozhovoroch s Kyjevom nedošlo

Moskva 22. mája (TASR) - Rusko sa dosiaľ nedohodlo na nijakom potenciálnom kole mierových rozhovorov s Ukrajinou, ktoré by sa podľa medializovaných správ mohlo čoskoro konať vo Vatikáne. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Dosiaľ neexistujú žiadne konkrétne dohody o ďalších stretnutiach,“ povedal Peskov.



Vatikánsky štátny tajomník Pietro Parolin ešte minulý týždeň povedal, že pápež Lev XIV. je ochotný poskytnúť Vatikán ako miesto na priame stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyjadril sa tak uplynulý piatok, keď sa v tureckom Istanbule uskutočnili prvé priame rusko-ukrajinské rozhovory za viac ako tri roky trvania vojny na Ukrajine. Výsledkom týchto rokovaní nebola žiadna dohoda o prímerí.



Americký denník The Wall Street Journal v stredu s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že nové kolo rozhovorov medzi oboma stranami by sa mohlo vo Vatikáne uskutočniť v polovici júna. Peskov to vzápätí poprel. „V tejto veci (dosiaľ) nedošlo k nijakým dohodám,“ povedal.



Poprel aj slová fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, ktorý v stredu povedal, že rozhovory Kyjeva s Moskvou na technickej úrovni by sa vo Vatikáne mohli konať už na budúci týždeň.