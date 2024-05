Kremeľ: Konferencia o Ukrajine vo Švajčiarsku je zbytočná

Moskva 16. mája (TASR) – Plánovaný júnový summit, pri ktorom Švajčiarsko dúfa, že vydláždi cestu pre mierový proces, je podľa Kremľa bez ruskej účasti zbytočný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters zverejnenej vo štvrtok.



"Bez Ruska sú diskusie o bezpečnostných otázkach, ktoré sa nás týkajú, absolútne zbytočné," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Je nanajvýš pravdepodobné, že to budú len prázdne akademické diskusie bez nádeje na dosiahnutie aspoň nejakého hmatateľného výsledku," dodal.



Konferencii by podľa Kremľa mohla dodať vážnosť účasť Číny, no účinnosť summitu to nezvýši, dodala ruská štátna agentúra RIA.



Švajčiarsko v stredu uviedlo, že účasť na júnovom mierovom summite o Ukrajine potvrdilo už niekoľko desiatok krajín.