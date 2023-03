Rusko: Kritika nezmení plány umiestniť v Bielorusku jadrové zbrane

Moskva 27. marca (TASR) - Kritika zo strany Západu a možné ďalšie sankcie nespôsobia zmenu v plánoch Ruska rozmiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane. Oznámil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Takáto reakcia samozrejme nemôže mať vplyv na plány Ruska," povedal Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.



Západ odsúdil sobotňajšie oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o dohode s Bieloruskom o rozmiestnení taktických jadrových zbraní v tejto krajine. Európska únia vyzvala v nedeľu Bielorusko, aby nesúhlasilo s umiestnením týchto zbraní na svojom území. Mohlo by totiž v dôsledku toho čeliť ďalším sankciám.



"Umiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku by znamenalo nezodpovednú eskaláciu a ohrozenie európskej bezpečnosti," uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na Twitter.



"Bielorusko to ešte stále môže zastaviť, je to ich voľba," dodal. Sankcie proti Rusku a Bielorusku v nedeľu v tejto spojitosti podporila aj Litva.



Putin tiež v sobotu povedal, že Rusko v súvislosti s avizovanými plánmi týkajúcimi sa Bieloruska neporušuje žiadne dohody o nešírení jadrových zbraní. Uviedol, že Spojené štáty taktiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.