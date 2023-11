Kremeľ kritizoval Bulharsko, nepovolilo prelet lietadla s Lavrovom

Moskva 30. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok kritizovalo rozhodnutie Bulharska nepovoliť lietadlu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom prelet cez svoj vzdušný priestor. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ruské lietadlo smerujúce do Severného Macedónska na zasadnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) muselo pre rozhodnutie Bulharska absolvovať dlhšiu trasu cez Grécko. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov označil postoj Bulharska za "absurdný a hlúpy".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá je na sankčnom zozname EÚ, povedala, že bulharský rezort diplomacie odôvodnil rozhodnutie Sofie tým, že na palube bola Zacharovová. Bulharské ministerstvo zahraničných vecí sa k tomu bezprostredne nevyjadrilo.



"Zlomyseľná hlúposť rusofóbov dospela do bodu, že po prvý raz v našej histórii oficiálne úrady nezakázali lietadlo, ale osobu v tom lietadle," napísala hovorkyňa ruskej diplomacie v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň navrhla, že Moskva by mohla prijať podobné zákazy preletov na "tisíce funkcionárov NATO" a obvinila Bulharsko z vytvorenia "nebezpečného precedensu".



Predstaviteľ gréckej vlády uviedol, že výnimky z uložených obmedzení platia, ak je cestovanie opodstatnené z dôvodu účasti na stretnutí OBSE, kde sa diskutuje o Ukrajine. Atény podľa neho podnikli všetky potrebné kroky pred povolením preletu.



Ukrajina, Estónsko, Litva a Lotyšsko sa rozhodli bojkotovať schôdzku OBSE v Skopje na protest proti prítomnosti ruskej delegácie.



Na zasadnutí OBSE vystúpil Lavrov vo štvrtok s prejavom. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa ho rozhodol bojkotovať. Do sály namiesto seba poslal referenta, napísal spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na diplomatický zdroj, ktorý si želal ostať v anonymite.



Podľa zdroja sa šéf českej diplomacie takto rozhodol pre ruskú agresiu na Ukrajine a tiež kvôli tomu, že by počúvaním prejavu ruského ministra mohol túto agresiu legitimizovať. "V diplomacii ide o veľmi silné gesto. Nie je bežné, aby namiesto ministra šiel do sály referent... Normálne by za seba poslal diplomata," vysvetlil zdroj.