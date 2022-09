Kremeľ kritizoval rozhodnutie EÚ pozastaviť zjednodušený vízový režim

Moskva 1. septembra (TASR) – Kremeľ vo štvrtok odsúdil rozhodnutie Európskej únie pozastaviť zjednodušený vízový režim pre ruských turistov. Tento krok označil za "absurdný" a zlú správu pre občanov Ruska. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Rusko skúma možnosti, ako odpovedať na tento krok EÚ, ktorý je ďalšou reakciou na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine.



Ministri zahraničných vecí EÚ sa v stredu zhodli na pozastavení platnosti dohody s Ruskom, ktorá umožňuje jeho občanom získavať víza rýchlejšie a lacnejšie. Nedohodli sa však na úplnom zákaze vydávania víz pre Rusov, aký žiadajú viaceré členské štáty.



"Je to zlé pre Rusov, pretože získať víza potrvá dlhšie a bude to ťažšie," povedal Peskov. "Je to ďalšie absurdné rozhodnutie v pokračujúcej sérii nezmyselností," citoval ho Reuters.



Peskov naznačil, že Rusko by mohlo zaviesť recipročné opatrenie. Rozhodnutie EÚ podľa jeho slov "sťaží situáciu aj Európanom", pričom Moskva bude reagovať tak, ako to bude najlepšie vyhovovať jej záujmom.