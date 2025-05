Kremeľ kritizuje ideu nasadenia francúzskych jadrových zbraní v Európe

Moskva 14. mája (TASR) - Moskva v stredu kritizovala možnosť nasadenia francúzskych bojových lietadiel vyzbrojených jadrovými zbraňami v ostatných štátoch Európskej únie. Takýto krok by podľa Kremľa neprispel k európskej bezpečnosti. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Rozširovanie jadrových zbraní na európskom kontinente je niečo, čo európskemu kontinentu nepridá na bezpečnosti, predvídateľnosti a stabilite,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Francúzsky prezident takýto krok naznačil v utorok a porovnal ho s nukleárnym dáždnikom, ktorý Európe poskytujú USA. „Američania majú bomby v lietadlách v Belgicku, Nemecku, Taliansku a Turecku,“ objasnil Macron v utorkovom rozhovore v štúdiu televízie TF1.



Francúzsko je jediným štátom EÚ s jadrovými zbraňami. Diskusia o rozšírení francúzskych jadrových zbraní aj do partnerských štátov v Európe sa začala po invázii ruskej armády na Ukrajinu. Poľsko, ktoré je podobne ako Francúzsko kľúčovým spojencom Ukrajiny a čoraz významnejším bezpečnostným pilierom v EÚ, už jasne dalo najavo, že by francúzsky jadrový „dáždnik“ využilo.